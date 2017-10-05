Путин уволил губернатора Орловской области Потомского

Президент России Владимир Путин уволил губернатора Орловской области Вадима Потомского. Об этом сообщает Кремль.

«Принять отставку Губернатора Орловской области Потомского В.В. по собственному желанию», — говорится в указе президента.

Врио губернатора Орловской области назначен депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.

Потомский назначен заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам источников «Новой газеты», место главы фракции коммунистов в Мосгордуме займет внук лидера партии КПРФ и глава комитета Мосгордумы по науке и инновациям Леонид Зюганов, чтобы потом перейсти на пост главы КПРФ.

РБК со ссылкой на источники называл Клычкова наиболее вероятным кандидатом на место Потомского, которому прочили скорую отставку в рамках осенней ротации губернаторов.

О том, что Потомский в скором времени покинет свой пост, сообщала «Новая газета». Об этом изданию сообщил источник в администрации президента.

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В июле «Новая» сообщала, что КПРФ может выдвинуть Клычкова кандидатом в мэры Москвы, которые состоятся в следющем году. Тогда Клычков выразил уверенность, что преодолеет муниципальный фильтр.

Коммунист Вадим Потомский возглавил Орловскую область в 2014 году. Среди его инициатив была установка первого в России памятника Ивану Грозному.

Потомской стал седьмым, кого Путин уволил за последние дни. Массовые отставки губернаторов начались в конце сентября, начиная с 25-го числа. Первым свой пост покинул глава Самарской области Николай Меркушкин.

Также своих постов лишились губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.