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Конституционный суд Испании запретил объявлять Каталонии о независимости

Политика

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Конституционный суд Испании отменил заседание каталонского парламента, на котором депутаты хотели объявить о независимости региона, сообщает El Pais.

Иск о блокировании заседания был подан Социалистической партией Испании. В партии считают, что отделение Каталонии противоречит конституции.

​Члены парламента уже официально предупреждены о решении суда. Если они попытаются провести заседание, то будут привлечены к ответственности.

Ранее лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что независимость автономии будет объявлена 9 октября.

Король Испании Филипп VI назвал действия властей региона безответственными и ставящими под угрозу экономику страны.

Напомним, что референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября.

Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за отделение от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал голосование «провальным». Явка составила примерно 42%.

Власти Испании всячески пытались недопустить проведение референдума, считая его незаконным. Некоторые избирательные участки были заблокированы полицией Испании, которая применила против голосующих дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Из-за столкновений с полицией в Каталонии пострадали более 800 человек. 

Ранее Конституционный суд страны приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. 

Анастасия Тороп

Теги:
испания, суды, референдум, каталония
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