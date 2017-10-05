Конституционный суд Испании запретил объявлять Каталонии о независимости

Конституционный суд Испании отменил заседание каталонского парламента, на котором депутаты хотели объявить о независимости региона, сообщает El Pais.

Иск о блокировании заседания был подан Социалистической партией Испании. В партии считают, что отделение Каталонии противоречит конституции.

​Члены парламента уже официально предупреждены о решении суда. Если они попытаются провести заседание, то будут привлечены к ответственности.

Ранее лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что независимость автономии будет объявлена 9 октября.

Король Испании Филипп VI назвал действия властей региона безответственными и ставящими под угрозу экономику страны.

Напомним, что референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября.

Власти Каталонии заявили о 90% проголосовавших за отделение от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал голосование «провальным». Явка составила примерно 42%.

Власти Испании всячески пытались недопустить проведение референдума, считая его незаконным. Некоторые избирательные участки были заблокированы полицией Испании, которая применила против голосующих дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Из-за столкновений с полицией в Каталонии пострадали более 800 человек.

Ранее Конституционный суд страны приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом.

Анастасия Тороп