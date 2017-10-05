За два дня до несогласованной акции Навального Марсово поле закрыли из-за садово-парковых работ

В Санкт-Петербурге из-за проведения садово-парковых работ закрыли вход на Марсово поле, где 7 октября сторонники политика Алексеня Навального планировали провести несогласованную акцию протеста, сообщает «Фонтанка».

«Проводится комплекс работ по содержанию объекта культурного населения федерального значения», — сказано в объявлении.

В комитете по благоустройству рассказали, что 1 октября начался осенний «месячник по благоустройству».

«На Марсовом поле сажают тюльпаны, ровняют дорожки и восстанавливают скамейки», — сообщили в комитете. В пресс-службе уточнили, что в этом году это особенно важно, так как дни проведения Петербургского экономического форума сдвинуты на более ранние сроки из-за чемпионата мира по футболу.

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Напомним, что Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. Навальный анонсировал самые масштабные акции на Марсовом поле в Петербурге и на Пушкинской площади в Москве.

Затем власти Москвы и Санкт-Петербурга отказали Навальному в проведении акций. Это решение позже утвердил суд.

Анастасия Тороп