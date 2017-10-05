Депутат предложил уточнить закон об оскорблении чувств верующих

В законе об оскорблении чувств верующих необходимо прописать, что нарушения, допущенные «во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний» считаются оскорблением. Текст документа опубликован на сайте Госдумы.

«Каждый имеет право свободно распространять в том числе атеистические, антиклерикальные и антирелигиозные убеждения, если при этом он не совершает действий, нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, и не посягает на права и свободы других», — говорится в документе.

Автор инициативы, депутат от КПРФ Олег Смолин, считает, что на данный момент закон имеет широкое толкование, поэтому происходит посягание на свободу слова и свободу передачи, производства и распространения информации.

Однако предложение получило негативный отзыв из аппарата правительства и Верховного суда.

«Действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, должны оставаться под уголовно-правовым запретом вне зависимости от места и обстоятельств их совершения», — поясняют в правительстве.

Напомним, закон об оскорблении чувств верующих был принят в 2013 году после акции панк-рок-группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя в 2012 году.

Максим Прошкин