СМИ: Россия договорилась о продаже зенитных комплексов Саудовской Аравии

Россия договорилась о продаже Саудовской Аравии зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на источники, а также подтверждает источник РБК в «Алмаз-Антее».

«Что касается условий сделки, то, в первую очередь, речь идет о взаимном сотрудничестве: король Саудовской Аравии приехал с разговорами о вложении денег в наши проекты, например, в строительство дорог», — говорит собеседник РБК.

По его словам, Саудовская Аравия в состоянии купить «все сразу и намного лет вперед», однако представители страны делать этого не будут, потому что они «бизнесмены и скупые люди».

О том, что российская сторона подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше 3 млрд долларов к визиту короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда, сообщали источники «Коммерсанта».

Позже интерес Москвы к подписанию контрактов подтвердил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Издание также напоминало, что Россия уже десять лет пытается выйти на оружейный рынок Саудовской Аравии, однако саудиты просят в рамках контрактов организовать трансферт технологий, что создает определенные сложности в переговорах.

Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл в Россию 4 октября. Обе стороны называют приезд саудовского короля в Россию «поворотным» и «историческим» моментом.

В мае Саудовскую Аравию посетил президент США Дональд Трамп, после чего было объявлено о заключении военных контрактов на 110 млрд долларов.

Максим Прошкин