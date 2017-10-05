ФСБ установила личности организаторов звонков о «бомбах» по всей России

ФСБ установила личности четырех человек, которых подозревают в звонках о ложном минировании зданий по всей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора ФСБ Александра Бортникова.

«Мы установили, правда, не просто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», — сказал Бортников.

Он уточнил, что у четырех подозреваемых в звонках о ложном минировании есть пособники на территории страны, поиск которых ФСБ осуществляет с партнерами.

Директор ФСБ также пояснил, что сообщавшие по телефону о заложенных бомбах использовали IP-телефонию. По его словам, ущерб от ложных звонков о минировании составил 300 млн рублей.

Напомним, с 10 сентября по всей России начали эвакуировать людей из общественных мест и административных зданий из-за анонимных сообщений о бомбе. (За все это время ни одно сообщение не подтвердилось).

Волна телефонного терроризма коснулась десятки российских городов, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Рязань, Челябинск, Брянск, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар и Воронеж.

По последней информации, эвакуировали 800 тысяч человек в 120 городах России, «телефонные террористы» заминировали порядка 1,9 тысяч зданий.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей в российских городах из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва не связана с учениями. По факту звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).

Максим Прошкин