Депутат Госдумы рассказал о гибели попавших в плен к ИГ россиян

Оба россиянина, которые возможно попали в плен запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», мертвы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы Виктора Водолацкого.

«Под видеозапись им подсовывали бумагу, с которой они должны были прочитать текст, отказаться от веры православной, отречься от Родины, принять ислам и вступить в ИГ», —рассказал депутат.

По его словам, россияне отказались выполнить требования боевиков ИГ, за что и были лишены жизни. В смерти россиян Водолацкий уверен на 99%.

Ранее депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров на своей странице в фейсбуке сообщил о казни россиянина Романа Заболотного.

В разговоре с «Новой газетой» Котляров рассказал, что узнал о казни Заболотного «из достоверных и проверенных на сегодняшний день источников».

Напомним, ИГ распространило видео, на котором якобы присутствуют взятые в плен россияне. Один из мужчин представляется Заболотным Романом Васильевичем, 1979 года рождения, уроженцем поселка Рассвет в Ростовской области. Второй мужчина, по его словам, уроженец Домодедовского района по имени Цурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения.

В Минобороны заявили, что россияне в плен не попадали. В Кремле пообещали проверить информацию о том, что люди на видео являются гражданами России.

Максим Прошкин