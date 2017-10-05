Фильм Звягинцева допустили к борьбе за «Оскар»

Организаторы «Оскара» допустили к участию в конкурсе фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», картина будет бороться за награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, заявки на участи в конкурсе в этой категории подали 93 стран, дебютантами «Оскара» станут картины из Гаити, Гондураса, Лаоса, Мозамбика, Сенегала и Сирии.

О том, что Россия выдвинет на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» картину «Нелюбовь» стало известно 21 сентября. В самом фильме рассказывается о непростом разводе молодой супружеской пары.

В конце мая режиссер Андрей Звягинцев был удостоен приза жюри за картину «Нелюбовь» на конкурсной программе 70-го Каннского фестиваля.

Ежегодная церемония вручении награды премии «Оскар» состоится 4 марта. О пяти номинантах в каждой номинации объявят 23 января. В прошлом году за «Оскар» боролись 85 зарубежных картин.

Максим Прошкин