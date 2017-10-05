Для экс-замминистра культуры попросили пять лет колонии по «делу реставраторов»

Прокурор попросил Дорогомиловский суд Москвы приговорить бывшего замминистра культуры Григория Пирумова к пяти годам колонии общего режима по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщает РИА Новости.

Пирумова также попросили оштрафовать на один млн рублей и лишить госнаград, а остальных фигурантов дела — приговорить к условному наказанию, уточняет агентство.

«Совершенные преступления — темное пятно на их репутации, но они доказали, что встали на путь исправления, пытаются оправдаться в глазах государства и общества», — считает сторона обвинения.

Однако представитель Минкульта в суде заявил о просьбе назначить условный срок бывшему заместителю министра культуры. «В случае если суд решит назначить наказание в виде лишения свободы, то ограничиться сроком, который он уже провел под арестом», — сказал юрист ведомства.

Напомним, расследование «дела реставраторов» началось в марте прошлого года. Оно связано с хищениями при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом.

Основным обвиняемым по делу проходит бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 млнв рублей.

Максим Прошкин