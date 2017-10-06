Леонида Волкова снова арестовали на 20 суток

Преображенский районный суд Москвы арестовал главу федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 20 суток за организацию несанкционированной акции протеста 7 октября. Об этом в твиттере сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Протокол на Волкова был составлен за повторное нарушение порядка организации митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП). В документе говорилось, что Волков разместил два твита с ссылками на публикации Навального, чем организовал несанкционированный митинг на Пушкинской площади в Москве, который должен состояться в ближайшие выходные.

Опять 20 суток! Теперь с 5 октября. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) October 5, 2017

Напомним, накануне Леонида Волкова уже приговаривали к 20 суткам ареста за призывы выйти на несанкционированную акцию в Нижнем Новгороде, но в четверг Мосгорсуд отменил это решение и освободил оппозиционера. Однако прямо у здания суда его снова задержали и доставили в ОВД «Преображенское».

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В среду, 4 октября, Алексей Навальный, который также находится под арестом, объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. Оппозиционер анонсировал самые масштабные акции на Марсовом поле в Петербурге и на Пушкинской площади в Москве. При этом власти Москвы и Санкт-Петербурга официально отказали Навальному и его сторонникам в проведении акций.