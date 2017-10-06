Глава муниципального округа Тверской попросил власти Москвы соблюдать право на собрания после отказа в согласовании митинга Навального

Новый глава муниципального округа Тверской Яков Якубович после отказа в проведении митинга в центре Москвы оппозиционеру Алексею Навальному обратился в столичную мэрию с просьбой не нарушать права граждан на свободу собраний в преддверии пятидесятилетия принятия Конституции СССР 7 октября. Соответствующее обращение опубликовано на сайте муниципального округа.

В своем обращении к столичным властям Якубович попросил не нарушать права граждан на свободу собраний, в частности в ближайшие выходные (оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение акции в центре Москвы в эти выходные, в частности 7октября, но власти отказали ее согласовать, не предложив альтернативных площадок).

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Напомним, ранее оппозиционный политик Алексей Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста 7 октября. Оппозиционер в частности сообщал, что проведет в этот день акцию на Пушкинской площади в Москве. Однако столичные власти не согласовали Навальному акцию. Политик считает такое решение незаконным. По его мнению, поскольку власти не предложили альтернативных площадок, то в соответствии с постановлением Конституционного суда митинг «полностью легален».

В сою очередь, в мэрии отказ в согласовании акции Навальному объяснили действующим законодательством.

«В рамках действующего закона проведение публичных мероприятий в виде встречи граждан с политиками, кроме встречи депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов с избирателями, не предусмотрено», — сказал первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник (цитата по РБК).

Олейник уточнил, что в департамент поступило пять уведомлений о проведении митингов-встреч граждан с Навальным 6, 7 и 8 октября «с целью информирования о его деятельности» на площадях Яузские ворота, Революции, Тверская застава и Пушкинской.

По словам первого замруководителя департамента, в этих местах «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия в форме митинга с заявленным количеством участников в указанные дни». В заявлении было указано, что количество участников составит до 15 тысяч человек.

Отметим, что сам Навальный вместе с главой своего штаба сейчас отбывают 20 суток административного ареста по статье о неоднократных призывах к участию в несогласованных акциях. Это произошло после сорванного митинга в Нижнем Новгороде, где власти сначала согласовали акцию, а затем отозвали согласование.