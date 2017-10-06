Во Владимирской области при столкновении поезда с автобусом погибли не менее 15 человек

В Петушинском районе Владимирской области поезд столкнулся с автобусом, в результате аварии, по уточненным данным погибли не менее 15 человек. Об этом Интерфаксу сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин.

Директор департамента отметил, что «это не окончательные цифры». По его словам, эксперты сейчас выясняют, остался ли кто-нибудь в автобусе. В свою очередь, источник агентства в службе скорой помощи региона ранее сообщал о 20 погибших. Собеседник отмечал, что среди них есть дети.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова, жертвами аварии стали 15 граждан Узбекистана.

«Сегодня ночью автобус с казахстанскими номерами, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку в Ореховском, на переезде автобус заглох. Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — рассказала Шляхова.

О том, что по одной из рассматриваемых версий столкновения автобуса с поездом могла стать неисправность двигателя у автобуса, также сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как стало известно Интерфаксу, после этого ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта). Московский межрегиональный транспортный прокурор взял расследование дела под свой личный контроль.

ДТП произошло в ночь на пятницу в районе станции Покров. По предварительным данным, автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород.