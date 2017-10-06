«Коммерсант»: предполагаемые организаторы звонков о «бомбах» по всей России связаны с ИГ

Предполагаемые организаторы звонков о ложном минировании в десятках городов России, об установлении личности которых накануне заявили в ФСБ, могут быть сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», считает следствие. Об этом «Коммерсанту» рассказали свои источники.

При этом собеседник газеты не исключил участие в волне анонимных звонков о минировании несовершеннолетних хулиганов и больных людей. По его словам, они могли подражать экстремистам, которые начали атаку.

Накануне СМИ сообщили со ссылкой на слова директора ФСБ Александра Бортникова, что ФСБ установила личности четырех человек, которых подозревают в звонках об угрозе взрыва в административных зданиях и общественных местах по всей России. По данным директора ФСБ Александра Бортникова, это — российские граждане, которые сейчас находятся за границей.

Бортников уточнил, что у четырех подозреваемых в звонках о ложном минировании есть пособники на территории страны, поиск которых ФСБ осуществляет с партнерами.

Волна телефонного терроризма в России началась 10 сентября. В десятках городов России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге начали эвакуировать людей из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. (За все это время ни одно сообщение не подтвердилось).

По последней информации, эвакуировали 800 тысяч человек в 120 городах России, «телефонные террористы» заминировали порядка 1,9 тысяч зданий.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей в российских городах не связана с учениями. По факту звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).