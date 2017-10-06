Роскомнадзор создал подразделение для блокировки VPN и анонимайзеров

Подведомственное Роскомнадзору предприятие ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) создало департамент, который будет изучать возможности блокировки интернет-сервисов. Об этом «Известиям» сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам главы ведомства, новое подразделение проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам, в частности анонимайзерам. Кроме того, департамент изучает поведение «нарушителей, пытающихся обойти блокировки и нарушить логику действия системы блокировок».

Жаров добавил, что Роскомнадзор готовится к вступлению в силу ряда новых норм о регулировании интернета. Среди них есть и поправки в закон «О защите информации», которые обяжут анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не давать пользователям доступ к заблокированным в России сайтам.

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования технологий обхода для доступа к заблокированным сайтам с противоправной информацией.

Новые поправки в закон «О связи» обязывают сервисы по анонимному доступу в сеть блокировать запрещенные сайты. За отказ ограничивать доступ к сайтам из реестра Роскомнадзора анонимайзеры будут блокировать. Тот же законопроект отменяет обязательство для популярных блогеров регистрироваться в особом реестре Роскомнадзора.