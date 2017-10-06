СК попросил отпустить под домашний арест давшую показания на Серебренникова экс-главбуха «Седьмой студии»

Следствие предложило заменить меру пресечения бывшему главному бухгалтеру основанной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Нине Масляевой с содержания под стражей на домашний арест. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Напомним, бывший главбух «Седьмой студии» Нина Масляева проходит по делу о хищении бюджетных средств. Суд постановил оставить ее под стражей до 19 октября.

Масляева согласилась сотрудничать со следствием и дала показания на других фигурантов дела, в том числе на режиссера Кирилла Серебренникова. Также по этому делу проходит бывший директор «Седьмой студии» Юрий Итин.

23 августа Басманный суд Москвы отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест до 19 октября.