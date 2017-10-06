После столкновения поезда с автобусом во Владимирской области возбудили второе дело

После столкновения автобуса с поездом во Владимирской области, в результате которого погибли более десяти человек, возбудили второе уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).

Сейчас следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении СК. По данным ведомства, в результате аварии погибли 16 человек, в том числе один ребенок.

Ранее Интерфакс сообщил, что после столкновения автобуса с поездом во Владимирской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

Напомним, в ночь на пятницу во Владимирской области в районе станции Покров произошла авария с участием автобуса и поезда.

По предварительным данным, автобус выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с поездом Санкт-Петербург – Нижний Новгород.

Возможной причиной произошедшего в МВД Владимирской области называют поломку автобуса. По информации полиции, все погибшие — иностранцы.