Суд отправил экс-главбуха «Седьмой студии» под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, суд постановил содержать Масляеву под домашним арестом до 19 октября.

«В ходе судебного заседания обвиняемая и ее защитник поддержали заявленное ходатайство следственных органов», — сообщила Царева.

Ранее в четверг следствие предложило заменить меру пресечения Масляевой на домашний арест.

Масляева проходит по делу о хищении бюджетных средств «Седьмой студии». Она признала вину и согласилась сотрудничать со следствием.

Масляева дала показания на других фигурантов дела, в том числе на режиссера Кирилла Серебренникова. По ее словам, он создал «Седьмую студию», чтобы похитить бюджетные средства.

Напомним, режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей. Суд отправил под домашний арест до 19 октября.

Суд принял такое решение несмотря на многочисленные поручительства российских и зарубежных деятелей культуры и искусства, а также готовность внести за Серебренникова залог в размере вмененного ему ущерба.