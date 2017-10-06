Новая газета

Басманный суд отказался передать в Мосгорсуд иск автора «Новой газеты» к МВД

Общество

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Басманный суд Москвы отказался передать в Мосгорсуд административный иск автора «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) к Главному управлению по вопросам миграции МВД России.

Передать рассмотрение дела в Мосгорсуд просило МВД. Ведомство поясняло это тем, что в миграционном деле Феруза содержатся сведения, которые составляют гостайну. 

Защита Феруза выразила протест. «Решение публичное, в деле нет документов содержащих гостайну. Как мы можем принимать документ, подписанный административным ответчиком?», — заявил адвокат Даниил Хаймович.

Судья Галина Графова отказала в удовлетворении ходатайства МВД: она решила самостоятельно ознакомиться с миграционной картой, а затем принять решение о передаче дела.

Следующее заседание по жалобе Феруза назначено на 20 октября. 

Напомним, Феруз оспаривает в суде отказ МВД предоставить ему временное убежище в России. 

1 августа Басманный суд Москвы постановил принудительно выдворить автора «Новой газеты» Али Феруза из России в Узбекистан. Суд посчитал, что он нарушил правила въезда в Россию либо режим пребывания в стране (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП).

9 августа Мосгорсуд приостановил решение Басманного суда.  Суд постановил, что Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев до тех пор, пока Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не рассмотрит его жалобу.

Никита Всесвятский 

Теги:
мвд, мигранты, мосгорсуд, журналисты, феруз, суды
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