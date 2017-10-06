Неизвестные сообщили о 26 случаях минирования зданий в Москве

В правоохранительные органы поступило 26 звонков о заложенных взрывных устройствах в зданиях Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«С 09:52 мск поступило 26 сообщений об угрозах взрыва. Все они проверяются», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди «заминированных» зданий оказались школы, детские сады и административные здания. По информации Интерфакса, только из пяти школ были эвакуированы более 1,5 тысячи человек.

Ранее ФСБ установила личности четырех человек, которых подозревают в звонках о ложных угрозах взрыва. Все они граждане России, которые сейчас находятся за границей. При этом у них есть пособники на территории страны.

Позже «Коммерсант» узнал, что предполагаемые организаторы звонков могут быть сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При этом газета не исключает, что среди звонивших есть несовершеннолетние хулиганы и больные люди.

Волна телефонного терроризма в России началась 10 сентября. В десятках городов России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге начали эвакуировать людей из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. (За все это время ни одно сообщение не подтвердилось).

По последней информации, эвакуировали 800 тысяч человек в 120 городах России, «телефонные террористы» заминировали порядка 1,9 тысяч зданий.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей в российских городах не связана с учениями. По факту звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).

Максим Прошкин