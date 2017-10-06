Нобелевскую премию мира получило Международное движение по запрещению ядерного оружия (ICAN) за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2017

Как отметили в комитете, движение «добилось подписания соглашения о запрете такого оружия».

По данным The Guardian, победу предсказывали министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу и главе внешнеполитического ведомства ЕС Федерике Могерини за участие в ядерной сделке.

ICAN — коалиция неправительственных организаций, в которую входят около 100 стран мира.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия, направленные на завершение гражданской войны, продолжавшейся более 50 лет.