Новая газета

Нобелевскую премию мира получило Международное движение по запрещению ядерного оружия

Общество

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Нобелевскую премию мира получило Международное движение по запрещению ядерного оружия (ICAN) за «работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям от использования ядерного оружия».

Как отметили в комитете, движение  «добилось подписания соглашения о запрете такого оружия».

По данным The Guardian, победу предсказывали министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу и главе внешнеполитического ведомства ЕС Федерике Могерини за участие в ядерной сделке.

ICAN — коалиция неправительственных организаций, в которую входят около 100 стран мира.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия, направленные на завершение гражданской войны, продолжавшейся более 50 лет.

Теги:
оружие, нобелевская премия
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