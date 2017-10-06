Интерфакс: Генпрокуратура России может признать «нежелательными» некоторые американские СМИ

Ряд американских СМИ могут признать «нежелательными» в России, такую возможность рассматривает Генпрокуратура. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не уточняет, о каких именно СМИ идет речь.

Напомним, Минюст США потребовал от телеканала RussiaToday зарегистрироваться в качестве «иностранного агента». После чего в Совете Федерации собралась рабочая группа для обсуждения вопроса о давлении американских властей на работу российских СМИ в США.

После заседания Генпрокуратура вместе с другими «компетентными органами» стала изучать возможность признавать некоторые СМИ нежелательными в России.

В свою очередь, Роскомнадзор 5 октября пригрозил телеканалу CNN лишить его лицензии, если канал до 11 октября не устранит нарушения. Претензии были связаны с лицензией телеканала на вещание в России. Речь шла об указании неправильных выходных данных в эфире.

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Ранее в мае этого года «Единая Россия» также подготовила доклад о деятельности американских СМИ в России, в котором утверждалось, что зарубежные СМИ пытаются влиять на внутреннюю политику страны.

В докладе анализировалось то, как радиостанции «Голос Америки», «Радио Свобода» и телеканал CNN освещали кампании по выборам в Госдуму в 2016 году.

После оглашения предварительных данных доклада лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести закрытое совещание с участием главы ФСБ Александром Бортниковым. Жириновский намеревался обсудить работу «Радио Свободы», «Голоса Америки» и CNN в России.

По словам лидера ЛДПР, в деятельности данных СМИ есть «очень много скрытых проблем».

Максим Прошкин