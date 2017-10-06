Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Городецкого

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, сообщается на сайте Кремля.

В документе сказано, что Городецкий покинул пост по собственному желанию. Он стал губернатором региона в 2014 году, до этого 14 лет был мэром Новосибирска.

Врио главы региона назначен мэр Вологды Андрей Травников.

Травников в 2012–2014 годах занимал посты заместителя и первого губернатора Вологодской области. В ноябре прошлого года стал мэром Вологды.

Накануне президент уволил губернатора Орловской области Вадима Потомского. Также своих постов лишились губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.