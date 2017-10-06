Интерфакс: в Подмосковье эвакуировали около 6 тысяч человек из 41 школы

В Подмосковье эвакуировали около шести тысяч человек из 41 школы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. По его словам, анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах поступили в 12:00 часов по мск.

Ранее в пятницу, напоминает Интерфакс, эвакуировали людей из пяти московских школ (примерно 1,5 тыс. человек), а также из Мособлдумы. ТАСС сообщает, что всего в пятницу к тому моменту поступило 38 анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах в различных зданиях Москвы.

«В настоящее время поступило 38 сообщений об угрозах взрыва, половина из них — школы и детские сады. Только в Центральном округе Москвы эвакуировано 20 школ», — рассказал источник агентства в экстренных службах.

Напомним, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщала, что установила личности четырех человек, которые могут быть причастны к анонимным звонкам. По данным службы, все они являются гражданами России и проживают за границей, на терротории страны у них есть пособники.

«Коммерсантъ» писал, что звонившие могут быть сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При этом газета не исключала, что среди них также есть несовершеннолетние хулиганы и больные люди.

Волна телефонного терроризма в России началась в середине сентября и продолжается до сих пор. За это время были эвакуированы сотни тысяч человек в 120 городах страны.