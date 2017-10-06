В игре про Бэтмена использовали изображение убитого посла РФ в Турции Карлова

Создатели компьютерной игры «Batman: The Enemy Within» использовали во втором эпизоде «The Pact» (он вышел 3 октября) изображение тела убитого посла России в Турции Андрея Карлова. На это обратил внимание пользователь твиттера Bro Team Pill‏.

«Итак, Telltale (создавшая игру студия Telltale Gamesу, — ред.) просто использовали фотографию убитого российского посла в своей игре», — написал он.

К своему сообщению пользователь твиттера прикрепил фото с места убийства посла и скриншот игры. Видно, что изображение тела посла вмонтировано в картину ограбленного банка.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAＡＡＨＡＡＡＨＡＡＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＨＡＡ pic.twitter.com/QqhjyFQfP1 — Bro Team Pill (@BroTeamPill) October 5, 2017

Причина появления изображения в игре неизвестна: Telltale Gamesу пока не прокомментировала инцидент. Представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что в ведомстве «сделают все, чтобы фотография была исключена» из игры.

Ранее российское посольство в Анкаре назвало «обескураживающим» решение жюри World Press Photo, которое признало снимок турецкого фотографа Бурхана Озбилиджи с изображением убийцы Карлова фотографией года в категории «Экстренные новости».

Российского посла в Турции Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре. Это произошло в художественной галерее на открытии фотовыставки, когда Карлов выступал перед собравшимися. В момент убийства посла снимали на фото и видео. Убийцу Карлова — турецкого полицейского Мевлюта Алтынташа — убили на месте преступления.

Игра «Batman: The Enemy Within» основана на комиксах о Бэтмене. Она является продолжение игры «Batman: The Telltale Series», вышедшей в 2016 году. Студия, которая создала эту игру Telltale Games, сделала множество других игр на основе известных комиксов и сериалов, это, например, «Игра престолов», «Ходячие мертвецы», «Стражи Галактики».