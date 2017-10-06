На шахте в Коми восьмой день подряд происходит «задымление»

В Коми восьмой день подряд происходит задымление электродепо шахты «Яреганефть», которая входит в структуру ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», однако источники «Новой газеты» утверждают, что в электродепо есть огонь.

В пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Коми» «Новой газете» заявили, что было только задымление, электродепо не связано с основной шахтой, поэтому жизни рабочих ничего не угрожает. Ранее командир спасательного отряда Министерства энергетики России Вячеслав Владыкин также настаивает, что опасность для жизни людей исключена.

Однако источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Новой газете», что спасатели не могут оценить площадь пожара, во время тушения которого произошел обвал породы. Кроме того, пламя начало распространяться быстрее, так как был обеспечен приток кислорода.

«Пожар распространяется, горят старые сбойки (выработки, соединяющие все подземные штольни с вентиляционной шахтой — ред.), они заперемычены с двух сторон, но огонь все равно дошел до них поверху. Температура бетона на укреплениях — 150–200 градусов», — утверждает член местного общественного движения «Республиканская коалиция» Илья Болобан.

По его словам, существует риск распространения огня вглубь шахты, а пожар «уходит» на деревянные перекрытия, поэтому их горение «можно вообще не обнаружить». Его слова подтверждает другой источник газеты, который рассказал, что в ста метрах от шахты дыма не видно, ощущения ЧП нет.

По словам члена экологической организации «Комитет спасения Печоры» Ивана Иванова, горят старые деревянные крепления, которые находятся над бетонными перегородками. При этом дым уходит в старые коридоры.

В настоящее время владельцы шахты продолжают отправлять по 270 человек за смену в шахты, уверяя, что они в безопасности, так как значительная доля производства автоматизирована, а в той части выработки, где обнаружили задымление, людей нет.

О чрезвычайном происшествии стало известно 29 сентября. В компании сообщили о задымлении и эвакуации людей. «Спустя три часа шахта перешла в штатный режим работы», — заявили в пресс-службе.

Однако 2 октября в социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что пожар не был потушен, а из-за обвала породы пожарные не могут подобраться к очагу возгорания. После чего пресс-служба опубликовала еще один пресс-релиз.

«Очаг задымления локализован с четырех сторон. К ликвидации инцидента привлечен отряд военизированной горноспасательной части Министерства энергетики России», — говорилось в сообщении на сайте.

Шахта №1 нефтешахтного управления «Яреганефть» — одно из немногих мест в мире, где добывают тяжелую нефть шахтным способом. ЧП на «Яреганефти» — третье за год. В июле был завален породой шурф шахты №3, где находились пятеро проходчиков. Они получили травмы разной степени тяжести.

14 сентября на нефтешахте «Яреганефть» под Ухтой завалило ствол шахты №1, где также работала группа проходчиков. Под завалами погиб один рабочий.

Нефть в Коми последний раз горела весной. Крупный пожар произошел этой весной на скважине нефтегазового месторождения имени Алабушина в Усинском районе Республики Коми.