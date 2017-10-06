Координатору штаба Навального в Сочи дали 10 суток за день до митинга
Юлия Репринцевакорреспондент
Центральный районный суд Сочи арестовал на десять суток Константина Зыкова, координатора местного штаба политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь предвыборной кампании оппозиционера Руслан Шаведдинов.
По его словам, Зыкова признали виновным по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга). «Его вчера оставили в отделении до суда. Заседание было закрытым: адвокатов на него не пустили», — рассказал пресс-секретарь.
В твиттере команды навального в Сочи опубликован рапорт майора полиции Центрального района УВД по Сочи Д.П. Андреева, на основании которого был составлен протокол на Зыкова. «Мы с ним уже сталкивались в Сочи: этот майор полиции регулярно фабрикует дела против наших активистов», — заявил Шаведдинов.
Нашему координатору Константину Зыкову вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ.— Штаб Навального Сочи (@teamnavalnyso4i) October 5, 2017
Прилагаем рапорт ранее известного по 12 июня Давида Андреева. pic.twitter.com/sE4Hu6uayt
Константина Зыкова, считает пресс-секретарь, задержали, чтобы завтра он не смог координировать акцию сторонников Навального в Сочи.
«У нас большой штат и его заместители завтра все равно выведут людей на улицу. Мероприятие будет проходить в гайд-парке и не требует согласования с местными властями», — заключил Шаведдинов.
Накануне в Москве по 20 суток ареста получили сам Навальный и глава его штаба Леонид Волков. В первый раз Волкова арестовали 2 октября, спустя четыре дня его выпустили решением Мосгорсуда, однако через четыре часа вновь арестовали на 20 суток.
4 октября Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. В этот день президент России Владимир Путин отметит свое 65-летие.