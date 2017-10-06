Координатору штаба Навального в Сочи дали 10 суток за день до митинга

Центральный районный суд Сочи арестовал на десять суток Константина Зыкова, координатора местного штаба политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь предвыборной кампании оппозиционера Руслан Шаведдинов.

По его словам, Зыкова признали виновным по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга). «Его вчера оставили в отделении до суда. Заседание было закрытым: адвокатов на него не пустили», — рассказал пресс-секретарь.

В твиттере команды навального в Сочи опубликован рапорт майора полиции Центрального района УВД по Сочи Д.П. Андреева, на основании которого был составлен протокол на Зыкова. «Мы с ним уже сталкивались в Сочи: этот майор полиции регулярно фабрикует дела против наших активистов», — заявил Шаведдинов.

Нашему координатору Константину Зыкову вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ.



Прилагаем рапорт ранее известного по 12 июня Давида Андреева. pic.twitter.com/sE4Hu6uayt — Штаб Навального Сочи (@teamnavalnyso4i) October 5, 2017

Константина Зыкова, считает пресс-секретарь, задержали, чтобы завтра он не смог координировать акцию сторонников Навального в Сочи.

«У нас большой штат и его заместители завтра все равно выведут людей на улицу. Мероприятие будет проходить в гайд-парке и не требует согласования с местными властями», — заключил Шаведдинов.

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Накануне в Москве по 20 суток ареста получили сам Навальный и глава его штаба Леонид Волков. В первый раз Волкова арестовали 2 октября, спустя четыре дня его выпустили решением Мосгорсуда, однако через четыре часа вновь арестовали на 20 суток.

4 октября Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. В этот день президент России Владимир Путин отметит свое 65-летие.