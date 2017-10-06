Суд оставил под арестом Алексея Навального

Мосгорсуд признал законным решение об административном аресте оппозиционера Алексея Навального на 20 суток за призыв к несогласованной акции. Об этом сообщает в твиттере пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Наказание остаётся без изменений - 20 суток — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 6, 2017

Ранее Симоновский суд Москвы арестовал Навального на 20 суток за неоднократные призывы к участию в несогласованных акциях. Суд постановил, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального.

По мнению суда, политик и организатор митинга знали об отказе администрации, однако Навальный призывал к проведению акции. Поводом для административного протокола стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге Навального в Нижнем Новгороде.

Напомним, Алексея Навального задержали утром 29 сентября в подъезде его дома. Он направлялся на вокзал, чтобы поехать на митинг в Нижнем Новгороде. Его отпустили из полиции вечером того же дня после составления протокола по статье 20.2.8 КоАП России (призывы к несанкционированным акциям).

В среду, 4 октября, Алексей Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. Оппозиционер анонсировал самые масштабные акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге и на Пушкинской площади в Москве. При этом власти Москвы и Санкт-Петербурга официально отказали Навальному и его сторонникам в проведении акций.

Максим Прошкин