В московский штаб Навального пришли с обыском

Полиция пришла с обыском в московский штаб политика Алексея Навального. Причину обыска сотрудники правоохранительных органов не пояснили. Об этом сообщается в твиттере штаба.

В московский штаб нагрянула полиция с обыском. Причину не говорят. pic.twitter.com/pwEcQJRJ9V — Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) October 6, 2017

Об обыске также сообщил и глава столичного штаба Николай Ляскин.

В Московский штаб пришла Полиция pic.twitter.com/w5mdjQmi9q — Николай Ляскин (@nlyaskin) October 6, 2017

Ранее в пятницу Мосгорсуд признал законным решение об аресте Навального на 20 суток. Политик и глава его предвыборной кампании Леонид Волков задержаны за призыв к несогласованной акции.

Накануне Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. В этот день президент России Владимир Путин отметит свое 65-летие.