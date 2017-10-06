Новая газета

В московский штаб Навального пришли с обыском

Политика

11

Полиция пришла с обыском в московский штаб политика Алексея Навального. Причину обыска сотрудники правоохранительных органов не пояснили. Об этом сообщается в твиттере штаба.

Об обыске также сообщил и глава столичного штаба Николай Ляскин.

Ранее в пятницу Мосгорсуд признал законным решение об аресте Навального на 20 суток. Политик и глава его предвыборной кампании Леонид Волков задержаны за призыв к несогласованной акции. 

Накануне Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. В этот день президент России Владимир Путин отметит свое 65-летие.

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera