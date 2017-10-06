В московский штаб Навального пришли с обыском
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Полиция пришла с обыском в московский штаб политика Алексея Навального. Причину обыска сотрудники правоохранительных органов не пояснили. Об этом сообщается в твиттере штаба.
В московский штаб нагрянула полиция с обыском. Причину не говорят. pic.twitter.com/pwEcQJRJ9V— Штаб Навального МСК (@teamnavalny_mos) October 6, 2017
Об обыске также сообщил и глава столичного штаба Николай Ляскин.
В Московский штаб пришла Полиция pic.twitter.com/w5mdjQmi9q— Николай Ляскин (@nlyaskin) October 6, 2017
Ранее в пятницу Мосгорсуд признал законным решение об аресте Навального на 20 суток. Политик и глава его предвыборной кампании Леонид Волков задержаны за призыв к несогласованной акции.
Накануне Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. В этот день президент России Владимир Путин отметит свое 65-летие.