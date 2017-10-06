Осужденному за госизмену экс-полковнику Минобороны увеличили срок за попытку побега

Суд в Ульяновске увеличил срок заключения в колонии строго режима бывшему полковнику Минобороны России Андрею Беляеву, который попытался сбежать с мешком слесарных инструментов, сообщает Интерфакс.

С учетом неотбытого наказания, Беляев проведет в колонии в совокупности 11,5 лет, уточняет информагентство.

Бывший полковник Минобороны попытался бежать из ИК-10 строгого режима в Ульяновской области 6 августа, однако был пойман на последнем рубеже. Ему удалось незамеченным выйти из общежития отряда, преодолеть ограждения, однако сработали датчики сигнализации, расположенные на территории колонии.

При обыске у Беляева обнаружили армейский вещмешок с 15 слесарными инструментами, дрелью, лезвиями. На ногах у Беляева были кроссовки.

Областная прокуратура выяснила, что установленные в ИК-10 технические средства контроля не обеспечивали надзор за всей территорией колонии. При этом большинство камер видеонаблюдения не оборудованы ИК-подсветкой и имеют крайне низкое разрешение, не позволяющее идентифицировать лица.

В колонии №10 это первая попытка побега за 39 лет ее существования.

Напомним, в октябре 2016 года Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима с лишением звания полковника запаса Андрея Беляева, обвиняемого в государственной измене.

Максим Прошкин