Полиция пришла в воронежский штаб Навального за плакатами про Путина

Полиция пришла с обыском в штаб политика Алексея Навального в Воронеже. Там ищут «плакаты, порочащие президента». Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

У нас сейчас одновременно обыск в московском штабе по делу Ляскина и в воронежском - там ищут «плакаты, порочащие президента» — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 6, 2017

Об этом также сообщается в твиттере воронежского штаба.

Ищут плакаты, порочащие честь и достоинство президента — Штаб Навального|Врн (@teamnavalny_vrn) October 6, 2017

Координатор воронежского штаба Павел Чаадаев рассказал «Новой газете», что обыск проходил несколько часов.

«Пришли примерно в 15:40. Сначала пришел участковый, потом еще несколько сотрудников в форме. Следом за ними — сотрудники Центра ”Э”. Всего было около десяти человек. Поводом для обыска, как нам пояснила полиция, стало анонимное сообщение от бдительных граждан: якобы у нас хранятся плакаты, порочащие имя Путина», — рассказал Чаадаев.

Полицейские, по его словам, «осмотрели склад и другие помещения, взяли по образцу каждого вида информационных листовок». «Копию протокола не дали: сказали, что могут ее дать только с разрешения следователя», — добавил координатор штаба.

Чаадаев также сообщил, что местные власти не согласовали проведение акции в городе. «Ни одна площадка не согласована. Все гайд-парки якобы закрыты с семи утра до десяти вечера. Завтра, видимо, люди будут выходить на прогулки. Хочу отметить: мы будем действовать исключительно в рамках закона», — заключил собеседник.

Ну вот, уходят с пустыми руками pic.twitter.com/kzgO4Ra1V1 — Штаб Навального|Врн (@teamnavalny_vrn) October 6, 2017

Полиция также пришла с обыском на московский склад, где хранятся полиграфические материалы к кампании Навального. Причины обыска пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что полиция обыскивает и штаб Навального в Москве. По словам адвоката Ивана Жданова, обыск проводится по делу о нападении на координатора московского штаба Николая Ляскина.

В субботу, 7 октября, в городах, где действуют штабы политика, пройдут акции протеста. Их анонсировал Навальный 4 октября. После этого его и главу его предвыборного штаба Леонида Волкова арестовали за повторное нарушение закона о митингах — призывы к несогласованной акции. Каждый получил по 20 суток.