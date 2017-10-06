Минобороны опровергло информацию о сбитом ИГ российском Ми-28

В Сирии в провинции Хама вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, передает Интерфакс заявление военного ведомства России.

«Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины огневого воздействия по вертолету не было», — сказали в Минобороны.

Таким образом, военное министерство опровергло информацию запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которая утверждала, что сбила российский вертолет.

Сирийские активисты опубликовали фото падения и возгорания российского Ми-28; Минобороны утверждает, что тот совершил вынужденную посадку pic.twitter.com/h9L8lLhGlU — CIT (@CITeam_ru) October 6, 2017

Район, в котором произошел инцидент, отмечен на карте как территория, подконтрольная правительству президента Сирии Башара Асада.

Максим Прошкин