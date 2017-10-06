Ростехнадзор выявил системные нарушения у компании «Алроса»

После проверки нескольких рудников, принадлежащих компании «Алроса», Ростехнадзор обнаружил несколько системных нарушений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За нарушение требований промышленной безопасности и электробезопасности привлечены к административной ответственности юридическое лицо АК «Алроса» (ПАО) и 45 должностных лиц», — сообщает пресс-служба.

Ростехнадзор обнаружил нарушения при ведении подземных горных работ, при хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения, а также при эксплуатации грузоподъемных механизмов.

Кроме того, выявлены замечания по подготовке и аттестации специалистов промышленной безопасности, организации учета случаев инцидентов, организации системы отчетности, порядка производства огневых работ.

В результате было приостановлено действие разрешения на ведение работ с взрывчатыми материалами на подземном руднике «Интернациональный».

Проверка происходила на рудниках «Удачный», «Айхал», «Интернациональный», «Мир», а так же на базисном складе ВМ Удачнинского ГОКа.

В конце сентября стало известно, что руководству алмазодобывающей компании «Алроса» на 30% сократят вознаграждения за третий квартал 2017 года из-за аварии на руднике «Мир» в Якутии.

Напомним, авария на алмазном руднике в городе Мирный в Якутии произошла 4 августа. Причиной аварии стал прорыв воды. На момент ЧП в шахте находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность в тот же день. Еще один шахтер вышел на связь со спасателями на следующий день.

После аварии на руднике, принадлежащем компании «Алроса», Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ.

21 августа в МЧС сообщили, что ситуация на руднике «Мир» становится угрожающей из-за возможного прорыва воды в горные выработки шахты. Поисково-спасательные работы были прекращены.

Максим Прошкин