В Москве эвакуировали четыре вокзала

В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре железнодорожных вокзала. Об этом сообщил пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий, пишет РБК.

По его словам, эвакуированы Казанский, Курский, Белорусский и частично Киевский вокзалы.

«На всех вокзалах работают специальные и кинологические службы. На расписание поездов и на движение это никак не влияет», — добавил Соцкий.

К этому моменту в Москве эвакуированы свыше 20 тысяч человек из более чем 70 объектов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Сообщения об эвакуации людей в Москве и Подмосковье поступают с утра пятницы, 6 октября. Днем ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что половина сообщений о минировании (к тому моменту было 38 звонков) поступила в школы и детские сады.

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