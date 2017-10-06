В Москве эвакуировали четыре вокзала
В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре железнодорожных вокзала. Об этом сообщил пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий, пишет РБК.
По его словам, эвакуированы Казанский, Курский, Белорусский и частично Киевский вокзалы.
«На всех вокзалах работают специальные и кинологические службы. На расписание поездов и на движение это никак не влияет», — добавил Соцкий.
К этому моменту в Москве эвакуированы свыше 20 тысяч человек из более чем 70 объектов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Сообщения об эвакуации людей в Москве и Подмосковье поступают с утра пятницы, 6 октября. Днем ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что половина сообщений о минировании (к тому моменту было 38 звонков) поступила в школы и детские сады.
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