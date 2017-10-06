CNN заявил Роскомнадзору об устранении нарушений

Компания ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которая осуществляет вещание телеканала CNN International в России, уведомила Роскомнадзор об устранении нарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

В Роскомнадзоре заявляют, что специалисты анализируют записи эфира для подтверждения факта устранения нарушений.

Ранее Роскомнадзор пригрозил телеканалу CNN блокировкой в случае, если издание до 11 октября не устранит выявленные ведомством нарушения.

Напомним, в конце сентября Роскомнадзор заподозрил CNN International в нарушении российского закона о СМИ. Претензии были связаны с лицензией телеканала на вещание в России. Речь шла об указании неправильных выходных данных в эфире.

в 2014 году управляющая телеканалом CNN компания Turner Broadcasting System Europe Limited объявила о прекращении вещания CNN в России. Руководство комапнии объяснило такое решение поправками в закон «О СМИ», предусматривающими сокращение доли иностранного капитала в любых средствах массовой информации, работающих на территории России, до 20%.

В марте 2015 года телеканал возобновил работу в России после получения универсальной лицензии на вещание сроком на 10 лет.