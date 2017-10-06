Врио главы Дагестана отправил правительство республики в отставку

Временно исполняющий обязанности руководителя Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и администрацию главы Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

В пресс-службе отметили, что члены правительства будут продолжать работать на своих местах, пока не будет сформирован новый кабинет министров.

3 октября президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Врио руководителем региона был назначен вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев. 5 октября врио главы Дагестана представили правительству и парламенту республики. Выступая перед членами правительства и парламентариями, Васильев заявил, что «намерен предоставить возможность исполнять обязанности всем, кто сейчас работает, и далее смотреть по делам».