Режиссер Андрей Звягинцев потребовал допустить Навального на выборы

Режиссер Андрей Звягинцев призвал российские власти прекратить преследования сторонников оппозиционного политика Алексея Навального и допустить его до президентских выборов, которые пройдут в 2018 году. Обращение Звягинцева опубликовано штабом Навального после очередного административного ареста политика и главы его федерального штаба Леонида Волкова.

«Президент Российской Федерации, как и любой президент любой страны является гарантом жизни и достоинства своих граждан. О каком достоинстве можно вести речь, когда тебе предлагают выбрать одного из одного? » — заявил Звягинцев.

По словам режиссера, власти «волюнтаристски, отвратительно и бездарно» расправляются со своим оппонентом. Звягинцев отметил, что он «может быть даже не сторонник Навального», и может быть даже не придет на выборы, но «наблюдать этот спектакль просто отвратительно», — заключил режиссер.

«Ощущение, что тебя держат за дурака», — подчеркнул Звягинцев.

Режиссер также обратился к «охранителям президента» и призвал их перестать бояться открытой политической борьбы, поскольку «и так финал предопределен».

Читайте также Как местные власти пытались помешать Алексею Навальному проводить встречи в разных городах России: рейтинг бюрократического идиотизма

Ранее в пятницу Мосгорсуд признал законным решение об административном аресте оппозиционера Алексея Навального на 20 суток за призыв к несогласованной акции. Суд постановил, что Навальный призывал своих сторонников выйти на акцию в Нижнем Новгороде, которая не была согласована администрацией города.

Кроме того, накануне Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. Оппозиционер анонсировал самые масштабные акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге и на Пушкинской площади в Москве. Власти Москвы и Петербурга уже отказали Навальному и его сторонникам в проведении акций.