Полиция задержала главу краснодарского штаба Навального

Полиция задержала главу краснодарского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Мирослава Вальковича. Об этом «Новой газете» сообщил один из волонтеров штаба.

По информации регионального штаба политика, Вальковича доставили в Октябрьское ОВД Краснодара. Причина задержания пока неизвестна. В штабе задержание Вальковича связывают с анонсированной Навальным всероссийской акцией протеста 7 октября.

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Ранее в пятницу суд в Сочи арестовал на десять суток координатора сочинского штаба Навального Константина Зыкова. В тот же день суд в Москве арестовал главу федерального штаба Навального Леонида Волкова на 20 суток за организацию несанкционированной акции протеста 7 октября.

А за день до этого суд на 20 тысяч рублей оштрафовал главу штаба Навального в Петербурге Полину Костылеву по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором установленного порядка проведения акции).

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Ранее Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. По словам политика, самые масштабные акции должны пройти на Марсовом поле в Санкт-Петербурге и на Пушкинской площади в Москве. Отметим, что власти Москвы и Петербурга отказали Навальному и его сторонникам в проведении этих акций.