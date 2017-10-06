После столкновения автобуса с поездом во Владимирской области возбудили дело о незаконной миграции

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об организации нелегальной миграции после гибели 17 иностранцев из-за столкновения автобуса с поездом в районе станции Покров Владимирской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Как отмечает агентство, следователи уже задержали подозреваемого в организации незаконной миграции, выявленной в ходе проверки аварии с участием автобуса и поезда. Собеседник Интерфакса уточнил, что задержанный — гражданин Казахстана.

Это уже третье уголовное дело, возбужденное после аварии на железнодорожном переезде в районе станции Покров Владимирской области. Ранее московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).

Также было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

Напомним, авария с участием автобуса и поезда произошла в ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области. В результате ДТП, по последним данным, погибли 17 человек. По информации полиции, все погибшие — иностранцы. Возможной причиной аварии в УМВД региона назвали поломку автобуса.