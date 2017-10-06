WIFO оценил потери ЕС от антироссийских санкций в 30 млрд евро

Экспорт Евросоюза в Россию из-за санкций сократился на 10,7% в 2014-2016 годах. В результате ЕС мог потерять около 30 миллиардов евро. Это следует из доклада австрийского института экономических исследований (WIFO). Доклад опубликован на сайте института.

По данным аналитиков, в процентном соотношении наибольшие потери понесли кипрские (-34,5%) и греческие компании (-23,2%), а также хорватские (-21%).

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Напомним, 14 сентября Евросоюз продлил срок действия санкций против России до 15 марта 2018 года. Фигурантам списка запрещен въезд в страны ЕС, а их активы на территории союза заморожены. В список вошли 149 человек и 38 организаций.

Изначально санкции в отношении России были введены из-за ситуации на востоке Украины.

Андрей Дубровский