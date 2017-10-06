Правительство предложило потратить на военные расходы в 2017 году больше 3 трлн рублей

Правительство России предложило увеличить общие расходы на оборону в 2017 году на 179,6 миллиардов рублей. В таком случае оборонные расходы составят 3,05 триллиона рублей или 3,3% ВВП России. Это следует из проекта поправок в бюджет, внесенных в Госдуму. С документом ознакомился РБК.

Согласно проекту поправок, увеличение оборонного бюджета коснется исключительно его закрытой части. При этом открытая часть расходов на оборону, наоборот, сократится на 2,2 млрд рублей.

Большую часть дополнительных военных расходов предполагается направить на «Вооруженные силы» (по этой статье расходов может быть потрачено 2,3 трлн рублей).

Также, по подсчетам РБК, правительство планирует в этом году увеличить расходы бюджета на СМИ (3 млрд рублей) и межбюджетные трансферты (на 37 млрд рублей). При этом расходы на другие направления, в частности, на социальную политику предлагается сократить на 49,6 млрд рублей. Также уменьшится доля расходов на здравоохранение (на 5,3 млрд рублей) и на образование — на 10,2 млрд рублей, а также на охрану окружающей среды (3,1 млрд рублей) и ЖКХ — на 9 млрд рублей.

Общие расходы федерального бюджета в 2017 году, по оценке правительства, составят около 17 трлн рублей. При этом дефицит бюджета может достигнуть 2,5% ВВП.