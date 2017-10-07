Глава МИД Саудовской Аравии заявил о возможной отмене антироссийских санкций

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что международное сообщество может в скором времени договориться о снятии санкций в отношении России. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы МИД, Саудовская Аравия работает с Россией, как с дружественной страной. Адель аль-Джубейр подчеркнул, что не считает инвестиции в Россию нарушением международного права, которое страна, «конечно, уважает».

4 октября в Россию впервые прибыл король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Обе стороны назвали этот визит «поворотным» и «историческим» моментом.

Как сообщали СМИ, российской стороне удалось договориться о продаже Саудовской Аравии зенитных ракетных систем С-400.

О том, что Россия подготовила пакет оружейных контрактов на сумму свыше 3 млрд долларов к визиту короля Саудовской Аравии ранее сообщали источники «Коммерсанта».

Андрей Дубровский