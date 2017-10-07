Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»

С 7 октября российские туроператоры прекращают сотрудничество с проблемной авиакомпанией «ВИМ-Авиа», которая 25 сентября заявила об остановке чартерных рейсов. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечает АТОР, оставшиеся рейсы по перевозке пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа», купленными в составе турпакета будут выполнять другие авиакомпании. Сама же «ВИМ-Авиа» прекратит работу 15 октября, до этого перевозчик будет летать по рейсам, билеты на которые пассажиры купили напрямую у авиакомпании.

По данным Росавиации, 7 октября «ВИМ-Авиа» совершит восемь рейсов, среди которых как внутренние регулярные (Симферополь, Москва, Магадан), так и международные регулярные (Брюссель — Бельгия, Москва, Сиань — Китай) и чартерные рейсы (Римини — Италия, Москва).

Напомним, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении чартерных рейсов из-за отсутствия средств для оплаты обслуживания самолетов в аэропортах и их заправки. Росавиация ввела в компании внешнее управление. К перевозке клиентов «ВИМ-Авиа» подключились как российские, так и иностранные авиакомпании. На эти цели из бюджета было выделено 200 миллионов рублей.

Помимо этого, правительство России выделило 98 млн рублей для оплаты обслуживания самолетов самой «ВИМ-Авиа», которая до середины октября также будет совершать регулярные рейсы для перевозки своих клиентов.

Кроме того, СМИ сообщали о финансировании «Аэрофлотом» перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа». Эту информацию подтверждает и АТОР. Однако по данным ассоциации, «Аэрофлот» финансирует только регулярные рейсы.

Андрей Дубровский