Полиция установила личность организатора поездки попавшего в ДТП под Владимиром автобуса с мигрантами

Организатором поездки автобуса с мигрантами, который в ночь на 6 октября столкнулся с поездом во Владимирской области, в результате чего погибло не менее 17 человек, оказался гражданином Казахстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

Как уточнил собеседник агентства, организатором поездки был гражданин республики Казахстан 1981 года рождения. При этом пассажиры автобуса, как удалось выяснить правоохранителям — граждане Узбекистана. Отмечается, что они находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция возбудила уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

По словам источника агентства в правоохранительных органах, пассажиры направлялись к границе с Казахстаном, где они планировали поменять миграционные визы, которые у многих из них были уже просрочены, либо срок их действия заканчивался.

Ранее Интерфакс сообщал, что следователи задержали подозреваемого в организации поездки граждан Узбекистана, которые погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области.

Напомним, в ночь на 6 октября автобус, перевозивший граждан Узбекистана, столкнулся на железнодорожном переходе в районе станции Покров Владимирской области с поездом. В результате аварии, по последним данным, погибли не менее 17 человек. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел, в частности по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).

Андрей Дубровский