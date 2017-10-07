Украина запретила въезд в страну рэперу Гнойному

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову (Гнойный, Слава КПСС). Соответствующий документ опубликовало украинское издание «Апостроф».

Как уточняет издание, СБУ приняла такое решение из-за выступлений рэпера в Крыму после присоединения полуострова к России. Также отмечается, что Гнойный был замечен за резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины.

В документе не уточняется, на какой именно срок Машнову запрещен въезд на Украину, отмечает «Апостроф».

Ранее рэпер Вячеслав Машнов (Гнойный) был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за «сознательного нарушения государственной границы Украины» (визита в Крым без получения соответствующего разрешения у украинских властей) и назван «участником попыток легализации аннексии Крыма Россией».

24 декабря Гнойный планировал выступить с концертом в Киеве.

Ранее в сентябре СБУ на три года запретила въезд другому российскому рэперу — Басте (Василию Вакуленко). Причиной запрета на въезд также стали выступления исполнителя в Крыму. Баста также планировал в декабре 2017 года выступить с концертом в Киеве.

Андрей Дубровский