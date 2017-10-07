В Москве из-за звонков о минировании за один день эвакуировали 160 тысяч человек

Накануне в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрыва эвакуировали 160 тысяч человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

«Звонки поступали с 11:00 до глубокой ночи. Эвакуация коснулась около 260 городских объектов», — уточнил собеседник агентства.

По информации источника, эвакуация затронула более 50 государственных учреждений, почти 70 школ, более 40 торгово-развлекательных центров, а также все московские вокзалы, более 60 мест массового скопления людей и около 15 больниц и поликлиник. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Собеседник агентства добавил, что по факту этих звонков уже возбуждены уголовные дела.

Напомним, волна анонимных звонков об угрозе взрыва началась в России 10 сентября. За это время в десятках российских городов были эвакуированы сотни тысяч человек. Эвакуации проходили в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже и Уфе. По факту звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).

5 октября СМИ со ссылкой на заявление ФСБ сообщили об установлении личности четырех человек, которых подозревают в звонках о ложном минировании зданий по всей России.

Андрей Дубровский