Вице-премьер Киргизии погиб в автомобильной аварии. Возбуждено уголовное дело

Вице-премьер-министр Киргизии по вопросам безопасности Темир Джумакадыров, а также его помощник и водитель погибли в ДТП. Легковая Toyota, в которой находился премьер, столкнулась лоб в лоб с грузовым «Камазом», который выехал на полосу встречного движения. Об этом Интерфаксу сообщили в правительстве Киргизии.

Как уточнил собеседник агентства, авария произошла утром в субботу на 36 километре трассы Бишкек — Чалдовар.

По факту ДТП, в котором погиб вице-премьер-министр и его помощник уже возбудили уголовное дело по статье 281 УК Киргизии «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование дела взял под свой контроль глава МВД страны Улан Исраилов.

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая в субботу на церемонии вручения государственных наград, заявил, что у Джумакадырова были хорошие политические перспективы.

«Это был человек, которого я в будущем видел одним из руководителей страны (цитата по ТАСС)», - сказал Атамбаев.

Темир Джумакадыров был назначен вице-премьером Киргизии 26 августа. В правительстве он курировал вопросы безопасности и возглавлял республиканский штаб по подготовке и проведению выборов президента Киргизии, которые должны состоятся 15 октября.

Андрей Дубровский