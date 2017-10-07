В годовщину смерти Анны Политковской США призвали Россию найти заказчиков ее убийства

США в очередной раз призвали российские власти найти и привлечь к ответственности заказчиков и организаторов убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США в 11-ю годовщину гибели Политковской.

«Одиннадцать лет назад известный журналист Анна Политковская была застрелена в Москве в собственном подъезде. Мы по-прежнему призываем российские власти найти и привлечь к ответственности лиц, которые отдали приказ, планировали и финансировали это ужасное преступление», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Автор заявления подчеркивает, что нераскрытое убийство Политковской и других российских журналистов, а также угрозы в адрес журналистов, писавших о нарушениях прав человека в Чеченской республике, «только ухудшили атмосферу запугивания независимой прессы».

Напомним, журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде жилого дома на улице Лесная в Москве.

В мае 2014 года суд признал виновным в убийстве Анны Политковской Лом-Али Гайтукаева. Ранее также был осужден еще один фигурант уголовного дела, бывший милиционер Дмитрий Павлюченков, который признал свою вину. В 2012 году его приговорили к 11 годам колонии. Однако заказчики преступления до сих пор не найдены.