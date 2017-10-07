Полиция начала задерживать участников акции 7 октября в поддержку Навального

Полиция начала задерживать участников акций 7 октября в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые проходят в 80 городах России. Об этом сообщается на странице «Армия Навального» в соцсети «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге полиция задержала активиста штаба Навального Михаила Сосина и юриста штаба Дениса Михайлова. На них составляют протокол по статье 20.2.КоАП РФ (нарушение порядка организации публичного мероприятия).

Также полиция задержала глав якутского и пермского штабов Навального Анатолия Ноговицына и Максима Жилина. В Ставрополе и Твери координаторов местных штабов Ивана Танского и Артема Важенкова задержали, когда те выходили из дома.

В Перми координатора Максима Жилина задержали сотрудники Центра «Э» и доставили в Ленинский РОВД. На него также составили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ.

Кроме того, начались и первые аресты сторонников Навального. Суды Краснодара и Смоленска арестовали координаторов местных штабов Мирослава Вальковича и Андрея Волобуева по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации публичного мероприятия). Валькович получил 10 суток ареста, Волобуева арестовали на восемь суток.

Читайте также Как местные власти пытались помешать Алексею Навальному проводить встречи в разных городах России: рейтинг бюрократического идиотизма

Напомним, ранее Навальный объявил о проведении 7 октября всероссийской акции протеста. Оппозиционер анонсировал самые масштабные акции на Марсовом поле в Санкт-Петербурге и на Пушкинской площади в Москве. Отметим, что власти Москвы и Петербурга отказали Навальному и его сторонникам в проведении акций.

Отметим, что сам Навальный сейчас отбывает 20 суток административного ареста за призыв к несогласованной акции. Суд постановил, что Навальный призывал своих сторонников выйти на акцию в Нижнем Новгороде, которая не была согласована администрацией города. В свою очередь, политик не согласен с решением суда.

Читайте также Курс на делегитимацию. В российских городах проходят митинги в поддержку президентской кампании Алексея Навального

Андрей Дубровский