Порошенко подписал закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.

Согласно этому закону, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступит в силу только после того, как «все незаконные вооруженные формирования и их военная техника», а также «боевики и наемники» покинут эти территории.

Также Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), касающийся «концепции обеспечения контрразведывательного режима на Украине».

Согласно этому указу, правительство и СБУ должны в трехмесячный срок разработать план реализации концепции контрразведывательного режима на Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о государственной политике по обеспечению государственного суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

В этом законопроекте утверждается, что российские власти «поддерживали терроризм на Украине».

Законопроект предполагает восстановление суверенитета Украины над «временно оккупированными территориями», а также защиту пострадавших граждан Украины и укрепление целостности государства.

Андрей Дубровский