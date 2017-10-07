Акция в поддержку Навального во Владивостоке прошла без полиции. Фотографии

Фото: Юрий Мальцев, «Новая газета во Владивостоке»

Полное отсутствие полиции — главная отличительная черта пикета в поддержку Алексея Навального, который прошел сегодня на привокзальной площади во Владивостоке.

Ни традиционного оцепления, ни усиленных патрулей, ни автозаков с ОМОНом… Буквально за полчаса до оппозиционного мероприятия пресса недоумевала, высказывались разные версии: от «пикет отменили или перенесли» до возможной «провокации». Ведь именно на привокзальной площади под памятником Ленину участников несогласованных митингов постоянно «винтили» по воронкам, а 12 июня, в День России, здесь произошло настоящее побоище. Власти Приморья не придумали ничего лучше, как заслать против сторонников Навального «казачков», и специально привезенные из края ряженые под приглядом полиции избивали людей нагайками, фляжками, руками и ногами. Уголовное расследование по событиям «кровавого воскресенья» движется ни шатко ни валко.

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Зато сегодня акцию во Владивостоке санкционировали сразу в двух местах центра города — и на привокзальной площади, и на улице Адмирала Фокина. Как выяснилось, организаторы на всякий случай подали несколько заявок. И, по словам координатора штаба Навального во Владивостоке Юрия Кучина, пикеты «довольно неожиданно были согласованы». Причем, одна заявка согласована краевой администрацией, а другая — городской.

Фото: Юрий Мальцев, «Новая газета во Владивостоке»

Организаторы объясняют «благосклонность» властей отставкой губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

— У них сейчас другие заботы, не до оппозиции, — прокомментировал координатор акции.

Отсутствие полиции в мэрии Владивостока объяснили тем, что хотели «избежать возможных провокаций и столкновений».

— Гораздо спокойнее такие мероприятия проходят, когда на них не обращаешь внимания, — прокомментировали в администрации города.

В общей сложности пикет собрал около 150 человек. Его участники вышли с плакатами: «Свободу Алексею Навальному», «Навальный 2018», «Навальному — выборы, народу — свободу». Собравшиеся скандировали: «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть». «Россия будет свободной».